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نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحق الأسير ربيع أبو نواس

الأحد 05 يونيو 2022 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحق الأسير ربيع أبو نواس



رام الله/سما/

 تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذ جريمة العزل الانفرادي بحق الأسير ربيع أبو نواس (33 عاما) من بلدة سنجل في ظروف خطيرة رغم استمرار تفاقم وضعه الصحيّ والنفسيّ.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأحد، أنّ إدارة السّجون لا تكتفي بعزله، بل تتعمد نقله المتكرر من عزل إلى آخر، وعرقلة زيارة عائلته له، ما يُساهم في تفاقم وضعه خاصة أنه معزول عن رفاقه الأسرى بشكل تام.

وأكد أن استمرار عزله هو بمثابة عملية قتل بطيء في ظل المعطيات التي ترد حول ما آل إليه وضعه الصحيّ والنفسيّ، وهو قضى أكثر من 20 شهرًا في العزل الانفرادي منها 14 بشكل متواصل، وبعد جهود بذلها رفاقه الأسرى تم إنهاء عزله منتصف العام الماضي، إلا أن إدارة السجون عزلته مجددا قبل نحو 7 أشهر.

يذكر أن الأسير أبو نواس تعرض لعملية تنكيل ممنهجة استمرت منذ شهر شباط عام 2020، بعد أن واجه الأسرى عملية قمع واسعة في سجن "عوفر"، خلالها اعتدت عليه قوّات القمع وأُصيب بجروح، ونُقل لاحقًا إلى العزل الانفرادي.

#ربيع ابو نواس

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