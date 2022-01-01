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الاحتلال يزيل الأعلام الفلسطينية في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم

الأحد 05 يونيو 2022 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزيل الأعلام الفلسطينية في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم



طولكرم/سما/

أزالت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، الاعلام الفلسطينية من على الأعمدة والجدران في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وقال أمين سر "فتح" في شوفة مراد دروبي لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال ازالت الاعلام الفلسطينية في القرية في خطوة انتهجتها مؤخرا، حيث وعلى مدار ايام سابقة تقتحم القرية وتقوم بإنزال الاعلام الفلسطينية.

يشار الى أن قرية شوفة وأراضيها الزراعية تتعرض بشكل شبه يومي لمضايقات واقتحامات الاحتلال والمستوطنين الذين يهددون المزارعين ويجبرونهم على مغادرة أراضيهم تحت تهديد السلاح، في الوقت الذي يغلقون فيه الحاجز العسكري على مدخل القرية ويعيقون حركة الأهالي.

#الاحتلال #طولكرم

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