قناة عبرية تكشف عن مشكلة جديدة تؤرق "إسرائيل"..ستكون أحد أسباب الحرب مع حزب الله

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن مشكلة جديدة تؤرق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والممثلة في "منصات الغاز" في البحر المتوسط، قبالة الشواطئ الإسرائيلية.



وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الأحد، أن "منصات الغاز" الموجودة في البحر المتوسط ستصبح إحدى المواجهات المرتقبة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، أو أحد أسباب الحرب مع الحزب، كون استهدافها سيعطل إمدادات الكهرباء لإسرائيل.



وذكرت القناة أن سلاح البحرية الإسرائيلي قد اطلق عملية أمنية مكثفة بهدف تأمين منصات الغاز الموجودة في البحر المتوسط، والتي تبعد عشرات الكيلومترات عن الشواطئ الإسرائيلية، خاصة مع تهديدات حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، باستهدافها، لأكثر من مرة، في حال أضرت إسرائيل بالتنقيب اللبناني عن الغاز في البحر المتوسط، أيضا.



وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي بات مضطرا لتأمين تلك المنصات الاستراتيجية فوق الماء وتحته، حتى لا تصبح أداة قوية لاستهدافها من قبل حزب الله اللبناني.



وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الأحد، أن حزب الله اللبناني لديه "ترسانة" صواريخ تسبب قلقا كبيرا للجبهة الداخلية في إسرائيل في أي مواجهة مستقبلية بين الطرفين.



وأكدت الصحيفة أن حزب الله يمتلك حاليا 100 ألف صاروخ، رغم امتلاكه فقط لحوالي 15 ألف عشية الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان في العام 2006، أطلق وقتها حوالي 4 آلاف صاروخ باتجاه الشمال الإسرائيلي.



وأشارت إلى المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، والمسماه بـ"عربات النار"، قد تخللت محاكاة حقيقية للحرب مع حزب الله، توقعت من خلاله سقوط حوالي 300 قتيل إسرائيلي خلال المواجهة المرجحة مع الحزب اللبناني، فضلا عن إسقاط حزب الله 1500 صاروخ يومي على الداخل الإسرائيلي في تلك المواجهة.



ولفتت إلى أن حزب الله يمتلك صواريخ "كاتيوشا" الروسية، وهي صواريخ أرض أرض، تحتوي على رأس حربي يصل حجمه إلى 20 كيلوغراما، ومداه إلى 40 كيلومترا، وإيران هي المورد الرئيس لصواريخ حزب الله، مضيفة أن الحزب لديه ترسانة كبيرة من الأسلحة ستسبب قلقا بالغا وضارا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.



ومن بين تلك الترسانة، امتلاك حزب الله صواريخ "فجر" الإيرانية التي صنعتها طهران في تسعينيات القرن الماضي، والتي يبلغ مدى صاروخ "فجر 3" منها نحو 43 كيلوغراما، ويحمل رأسا متفجرا وزنه 45 كيلوغراما، فضلا عن صاروخ "فجر 5" الأكثر تطورا، الذي يصل مداه إلى 75 كيلوغراما، وله رأس متفجر يبلغ 90 كيلوغراما.