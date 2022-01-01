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ملك الأردن يطالب بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

الأحد 05 يونيو 2022 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن يطالب بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب



عمان/سما/

طالب الملك الأردني، عبد الله بن الحسين، بضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.


وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، البترا، أكد الملك عبد الله ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في فلسطين، وخصوصا في الأماكن المقدسة.



مطالبات الملك عبد الله جاءت خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلالها الأوضاع في فلسطين.


وأكد الملك عبد الله أن التصرفات الإسرائيلية أحادية الجانب، من شأنها أن تقوض فرص تحقيق السلام المنشود في المنطقة.


ووفقا للبيان فقد تضمن الاتصال بين الزعيمين بحث العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية.

وفيما أكد ملك الأردن حرصه على توطيد العلاقات بين بلاده وفرنسا، في المجالات كافة، فقد بحث الجانبان سبل توسيع هذا التعاون الثنائي، خصوصا في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي.


ولفت البيان إلى أن الملك عبد الله "جدد التهنئة للرئيس ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، متمنيا له التوفيق في خدمة بلاده نحو المزيد من التقدم والازدهار".
 

#الاردن #اسرائيل #ايمانويل ماكرون #عبد الله الثاني

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