  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس اللبناني: أي نشاط إسرائيلي بالمنطقة المتنازع عليها بحريا يشكل عملا عدائيا

الأحد 05 يونيو 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني: أي نشاط إسرائيلي بالمنطقة المتنازع عليها بحريا يشكل عملا عدائيا



بيروت/سما/

حذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، من أن "أي نشاط إسرائيلي في ملف الغاز بالمنطقة المتنازع عليها بحريا، "يشكل عملا عدائيا".

وقال الرئيس عون: "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة، وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا".

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون بحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، دخول سفينة "إنرجان باور" المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، وطلب من قيادة الجيش "تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه".

وأكدت صحيفة "النهار" صباح اليوم الأحد أن السفينة الإسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه دخلت حقل "كاريش" وتجاوزت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

وأفادت "النهار"، وفقا لمعلوماتها، بأن "العمل بدأ على دعم تثبيت موقع سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه "ENERGEAN POWER"  في حقل كاريش"، لافتة إلى أنه "توازيا، يتم العمل على إرساء سفينتين على متنها: الأولى خاصة بإطفاء الحرائق "Boka Sherpa" و"الثانية Aaron S McCal الخاصة بنقل الطواقم والعاملين".

#لبنان #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: كتائب القسام تكشف معلومات حصرية لأول مرة عن الشهيد باسم عيسى

هل تم تكليف حسين الشيخ بأداء بعض "المهام الجوهرية" الخاصة بالرئيس عباس ؟.. الأحمد يجيب

لماذا كشف القيادي محمد السنوار عن غرفة تنسيق استخباراتية مع الحرس الثوري الايراني وحزب الله ؟

صحيفة عبرية: حماس مارست "عملية خداع" متكاملة الأركان خلال "مسيرة الأعلام"

عميل إسرائيلي في «الحرس الثوري» ينتحر بعد كشف علاقته باغتيال خدائي

يديعوت تكشف سبب تأجيل بايدن زيارته إلى "إسرائيل"

إذاعة: أزمة مالية جديدة تقف في وجه الحكومة

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل مخطط التطبيع السعودي الإسرائيلي

غزة: "الأوقاف" تستعرض آخر مستجدات وتفاصيل موسم الحج الحالي

1280x960

عميل إسرائيلي في «الحرس الثوري» ينتحر بعد كشف علاقته باغتيال خدائي

الوزير مجدلاني يرد على ما نسب إليه من تصريحات ..

100 الف صاروخ يمتلكها الحزب .. اسرائيل تستعد للحرب مع حزب الله

الاتصالات الفلسطينية