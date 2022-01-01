آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطن في قطاع غزة مساء الأحد كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري.

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (6 يونيو):

المتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة، والرابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/24) اضغط هنا

الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22) اضغط هنا

التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا