غزة: "الأوقاف" تستعرض آخر مستجدات وتفاصيل موسم الحج الحالي

غزة/سما/

استعرض مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أ. عادل الصوالحة آخر مستجدات وتفاصيل الإجراءات التي قامت بها الأوقاف لضمان نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ/2022م، على أكمل وجه.

وقال الصوالحة: "لجنة الحج بوزارة الأوقاف هي الجهة الرسمية التي تُنظم وتتابع وتُشرف على موسم الحج بالكامل، وتبذل في كل عام جهوداً كبيرةً لضمان سير الموسم ونجاحه على أكمل وجه، وتسعى جاهدةً إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة".

موضحًا أن اللجنة قبل أن تشرع بأي خطوات تتعلق بموسم العمرة أو الحج؛ تبدأ بعملية تأهيل وترخيص شركات الحج والعمرة وفق شروط وقوانين محددة، مشيرًا إلى تأهيل (72) شركةً في هذا العام.

وبين الصوالحة أن حصة المحافظات الجنوبية - قطاع غزة - من مقاعد الحج المخصصة لفلسطين هذا العام بلغ (1135) مقعدًا، بعد تخفيض أعداد الحجاج من قبل السعودية على مستوى العالم إلى 45% من مجمل الأعداد.

وأضاف: "تم اختيار ونشر أسماء المقبولين للحج عبر منصات الوزارة ووسائل الإعلام، وهم الذين لهم حق أداء الفريضة لهذا العام حسب الرقم الوطني التسلسلي المخصص لهم ضمن القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها الوزارة عام 2013م.

ونوه مدير عام الحج أنه لم يتم إدراج المواطنين الذين بلغت أعمارهم 65 عامًا فما فوق ضمن حجاج هذا العام، وذلك بناءً على قرار من المملكة العربية السعودية، بعدم السماح لهذه الأعمار بالحج في هذا الموسم.

مؤكدًا أنه تم تأجيلهم وحفظ حقهم للعام القادم، وتم فتح باب تقديم طلبات الاستبدال لأقاربهم لمن يرغب بالتنازل عن حقه، كما تم إتاحة الفرصة لحالات الوفاة الذين كانت أسماؤهم ضمن كشوف المقبولين للحج بالاستبدال لأقاربهم.

وقال: "تم تخصيص عدد من المقاعد لمعالجة حالات المحارم والمرضى المحتاجين لمرافقين والحالات المؤجلة من العام الماضي، وكذلك الحالات المرضية (السرطان، القلب المفتوح) وسيتم قبول الطلبات بعد عرضها على لجنة طبية مختصة من وزارة الصحة"

وأكد الصوالحة أن وفدًا من لجنة الحج سافر قبل أسبوعين إلى السعودية، وأنجز كافة الترتيبات المتعلقة بموسم الحج لهذا العام، من استئجار السكن بمكة والمدينة، وإبرام عقود الخدمات في المشاعر "عرفات ومنى" وخدمة الطوافة والزمامة.

وتابع: "كما تم إبرام عقود النقل البري للمشاعر المقدسة مع شركة دلة للنقل، واختيار حافلات حديثة مكيفة ومجهزة بخدماتها".

وأوضح مدير عام الحج أنه لأول مرة تتمكن البعثة الفلسطينية من استئجار سكن قريب من الحرم بمكة المكرمة، حيث استأجرت فندق رمادا التيسير المصنف أربعة نجوم ويتسع لنحو (1108) حاجًا، وفندق سما أم القرى الذي يتسع لعدد (350) حاجًا، وهما بمواصفات ممتازة في الخدمات، ويقعان في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، على بعد 900 متر فقط عن الحرم.

وأضاف: "أما في المدينة المنورة استأجرت البعثة فندق درة الإيمان الواقع في المركزية الشمالية القريبة من بلاط الحرم".

ولفت إلى أنه سيتم في الأيام القادمة إبرام عقد النقل الجوي مع الخطوط الجوية الفلسطينية، والنقل البري من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن محافظات القطاع إلى معبر رفح، حتى يتسنى الإعلان عن تسعيرة الحج وتفاصيله.

مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن تسعيرة الحج لحجاج قطاع غزة، متوقعًا ارتفاعها في هذا العام، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودها لتخفيض التسعيرة قدر المستطاع للتخفيف عن حجاجنا.

وحول أسباب ارتفاع تسعيرة الحج في هذا العام عزا الصوالحة ذلك الارتفاع في هذا العام لارتفاع رسوم الخدمات المقدمة في المشاعر بمخيمي عرفات ومنى، وكذلك الارتفاع في رسوم عوائد مؤسسة الطوافة والزمامة، والإعاشة الإجبارية في عرفات ومنى لجميع الحجاج.

وفيما يتعقل بعملية تفييز جوازات سفر الحجاج أشار الصوالحة إلى أنها ستتم إكترونياً، خلال الأسبوع الجاري حيث سيتم إدخال الجوازات على الماسح الضوئي ومن ثم تحميل البيانات على موقع وزارة الخارجية السعودية للحصول على التأشيرات الالكترونية.

ونوه إلى أن أولى رحلات الحجيج ستبدأ بمغادرة القطاع بتاريخ 21/6/2022م، حيث ستقلع طائرة الرحلة الأولى الى الديار الحجازية بتاريخ 22/6/2022م من مطار القاهرة الدولي، على مدار يومين.

لافتًا إلى أن عودة الحجاج ستكون بتاريخ 19/ 7 / 2022م من مطار الملك محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي ومن ثم للقطاع على مدار يومين.

وبخصوص البعثات المرافقة للحجاج أوضح الصوالحة أنه تم تشكيل البعثات (الإدارية والوعظية والطبية والإعلامية) وفق اللوائح المعمول بها في الوزارة من ذوي الخبرة والكفاءة ليرافقوا الحجاج، كما سيرافق الحجاج إداريون من شركات الحج أيضًا.

وأضاف: "سيتم عقد لقاءات للوعاظ والإداريين لتوجيههم بضرورة الاهتمام بأمور الحجاج وتذليل أية عقبات أو صعوبات تواجههم أثناء رحلة الحج، وسيتم عقد دورس ولقاءات وعظية وإرشادية للحجاج في جميع المحافظات قبل السفر لتعليمهم مناسك الحج بطريقة عملية تطبيقية وسهلة.

ونوه إلى أنه سيتم توزيع ملابس إحرام بشعار موحد وبطاقات تعريفية لجميع الحجاج، وستسعى الوزارة بقدر استطاعتها من خلال تواصلها مع جهات خيرية إلى توفير وجبات طعام طازجة وجافة، وعصائر ومياه معدنية ومياه زمزم وتمور وفواكه لجميع الحجاج، وأدوية وكراسي متحركة لبعض الحجاج، خلال مدة مكوثهم في مكة المكرمة.

وأضاف الصوالحة: "شكلت الوزارة لجان فرعية، هدفها العمل على راحة الحجاج وتلبية احتياجاتهم، مثل: لجنة المطار، استلام السكن وتسكين الحجاج، المواصلات، استلام حافلات المشاعر وتفويج الحجاج، متابعة المرضى، الإعاشة والدعم اللوجستي، توديع واستقبال الحجاج في معبر رفح.

وطمأن الصوالحة الحجاج أن الوزارة تنسق مع كافة الجهات المختصة بوضع اللمسات الأخيرة لخروج الحجاج من قطاع غزة.