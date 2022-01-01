إمرأة تنجب في مياه المحيط بلا مساعدة

وكالات / سما /

قررت سيدة أمريكية أن تضع طفلها بمياه أحد شواطئ المحيط الهادي.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، نشرت جوزي بيوكيرت، 37 عاماً، على صفحتها بموقع الانستغرام فيديو يوضح كيف توجهت هي وشريكها، بيني كورنيليوس، 42 عاماً، إلى الشاطئ حتى تتمكن من إنجاب طفلها على شاطئ بلايا ماجاجوال ، نيكاراجوا.

والغريب أن السيدة الأمريكية، أنجبت طفلها دون مساعدة طبية فيما يسمى "بالولادة الحرة" ، بعد أن رفضت إجراء الفحوصات طوال فترة حملها.

واوضحت الصحيفة ، انه تمت مشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر الأمواج التي اصطدمت بظهرها وهي تتلوى من الألم من خلال الانقباضات أكثر من 200000 مرة.

وقالت جوزي كان للأمواج نفس إيقاع انقباضات الولادة، وهذا التدفق السلس جعلني أشعر أنني بحالة جيدة حقاً.

وفي شرح لقرارها، أوضحت جوزي "خطرت لي هذه الفكرة في رأسي وأردت أن أنجب في المحيط ولأن الظروف كانت مناسبة في ذلك اليوم ، هذا ما فعلته".