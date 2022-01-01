  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

إمرأة تنجب في مياه المحيط بلا مساعدة

الأحد 05 يونيو 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إمرأة تنجب في مياه المحيط بلا مساعدة



وكالات / سما /

قررت سيدة أمريكية أن تضع طفلها بمياه أحد شواطئ المحيط الهادي.

ووفقاً لصحيفة  "ديلي ميل"، نشرت جوزي بيوكيرت، 37 عاماً، على صفحتها بموقع الانستغرام فيديو يوضح كيف توجهت هي وشريكها، بيني كورنيليوس، 42 عاماً، إلى الشاطئ حتى تتمكن من إنجاب طفلها على شاطئ بلايا ماجاجوال ، نيكاراجوا.

والغريب أن السيدة الأمريكية، أنجبت طفلها دون مساعدة طبية فيما يسمى "بالولادة الحرة" ، بعد أن رفضت إجراء الفحوصات طوال فترة حملها.

واوضحت الصحيفة ، انه تمت مشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر الأمواج التي اصطدمت بظهرها وهي تتلوى من الألم من خلال الانقباضات أكثر من 200000 مرة.

وقالت جوزي كان للأمواج نفس إيقاع انقباضات الولادة، وهذا التدفق السلس جعلني أشعر أنني بحالة جيدة حقاً.

وفي شرح لقرارها، أوضحت جوزي "خطرت لي هذه الفكرة في رأسي وأردت أن أنجب في المحيط ولأن الظروف كانت مناسبة في ذلك اليوم ، هذا ما فعلته".

#مياه المحيط #إمرأة #انجاب #المحيط الهادي

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: كتائب القسام تكشف معلومات حصرية لأول مرة عن الشهيد باسم عيسى

لماذا كشف القيادي محمد السنوار عن غرفة تنسيق استخباراتية مع الحرس الثوري الايراني وحزب الله ؟

صحيفة عبرية: حماس مارست "عملية خداع" متكاملة الأركان خلال "مسيرة الأعلام"

يديعوت تكشف سبب تأجيل بايدن زيارته إلى "إسرائيل"

إذاعة: أزمة مالية جديدة تقف في وجه الحكومة

مسؤول فلسطيني لـ"هآرتس": أمريكا تخلت عنا

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: لا مفر من خوض معركة فاصلة في جنين

الأخبار الرئيسية

1280x960

عميل إسرائيلي في «الحرس الثوري» ينتحر بعد كشف علاقته باغتيال خدائي

الوزير مجدلاني يرد على ما نسب إليه من تصريحات ..

100 الف صاروخ يمتلكها الحزب .. اسرائيل تستعد للحرب مع حزب الله

لازاريني : لا احد يستطيع ان يغير في تفويض الاونروا الا الجمعية العامة وبرامجها باقية ومستمرة

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحاصر المسجد القبلي

الاتصالات الفلسطينية