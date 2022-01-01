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مايا دياب : اتمنى تولي وزارة الطاقة أو المالية

الأحد 05 يونيو 2022 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايا دياب : اتمنى تولي وزارة الطاقة أو المالية



بيروت / سما /

أجرت الفنانة اللبنانية "مايا دياب" لقاءا مع برنامج عرب وود كشفت من خلاله عن آرائها وأفكارها حول الحياة السياسية بلبنان .

فأشارت مايا دياب إنه في حال توليها إحدى الوزارات اللبنانية سوف تختار وزارة الشئون الاجتماعية لعدم فاعلية هذه الوزارة بالوقت الحالي أو وزارة الطاقة وأيضا وزارة المالية .

وبسؤالها عن رأيها في الانتخابات النيابية اللبنانية التي أجريت مؤخرا قالت : "فيه أشخاص وصولهن كان ضرورة، برافو عليهن .. الحرب قبل الانتخابات والمعركة كانت كتير صعبة عليهن وقدروا يوصلوا ".

وأعربت مايا دياب عن حزنها واستيائها من نسبة المشاركين من المواطنين اللبنانيين بالانتخابات والتي بلغت فقط 41% وعلقت على ذلك : "زعلانة إنه 41% بس من الشعب اللبناني انتخب" .

وتابعت : "الشعب اللبناني اللي كل يوم معترض على معيشة مذلة بدو ينق وما بدو يروح ينتخب، بدو ينق وما بدو يغير، بدو ينق وما بدو يحط رأيه بالصندوق .. وأنا برأيي ما له حق ينق" .

كما أكدت الفنانة اللبنانية على مشاركتها بصوتها في الانتخابات النيابية بلبنان وتأييدها للائحة (لوطني) معربة عن أمنياتها بحدوث التغيير وأن لا تتمكن أحزاب السلطة من شراء أعضاء البرلمان المنتخبين على حد قولها .

#مايا دياب #لبنان

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