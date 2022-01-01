4 مباريات مصيرية تُحدد توجهات دوري الممتازة

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تقام عصر غدٍ الأحد 4 مباريات في الجولة العشرين من الدوري الممتاز وتحدد بنسبة كبيرة مصير وتوجهات المنافسة على اللقب ومراكز الهبوط.

شباب رفح × الشاطئ (ملعب رفح)

ويستضيف المتصدر شباب رفح (36 نقطة)، نظيره خدمات الشاطئ (الثاني عشر 13 نقطة)، في قمة كبيرة يسعى الزعيم لمواصلة الصدارة وعدم التفريط بأي نقطة في الوقت من المنافسة قبل جولتين على النهاية.

ويحاول الشاطئ أن يحقق نتيجة إيجابية في مباراة الأمل الوحيد لتجاوز الهبوط وتضمن له البقاء في حسابات الهروب والحفاظ على مكانته في الممتازة.

اتحاد الشجاعية × غزة الرياضي (ملعب اليرموك)

وفي المباراة الثانية يلتقي الشجاعية (الثاني 35 نقطة) مع غزة الرياضي (السابع 24 نقطة) في مواجهة لا تقبل القسمة إلا على الفوز للشجاعية الساعي لمواصلة المنافسة وانتظار تعثر المتصدر شباب رفح بأي نتيجة، فيما لا تحمل المباراة أي أهمية للعميد إلا إذا أراد تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد خروجه من حسابات المنافسة والهبوط.

الأهلي × اتحاد خانيونس (ملعب فلسطين)

وفي مباراة أخرى يحل اتحاد خانيونس (الثالث 34 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على الأهلي (الحادي عشر 17 نقطة)، يسعى فيها البرتقالي للفوز والبقاء في دائرة المنافسة والحفاظ على فارق النقطتين في حال فوز شباب رفح المتصدر، فيما تعتبر المواجهة اختبار حقيقي وفرصة قوية للأهلي لتحقيق الفوز والهروب من شبح الهبوط وانتظار نتائجه في الجولتين الأخيرتين.

اتحاد بيت حانون × الصداقة (ملعب بيت حانون)

وفي المباراة الرابعة يلتقي اتحاد بيت حانون (الرابع 31 نقطة) مع الصداقة (الثامن 21 نقطة) في لقاء الفرصة الأخيرة للحوانين وسعيهم للاستمرار في المنافسة على أمل تعثر المنافسين وتضييق الخناق، فيما تبدو المباراة فرصة جيدة للصداقة للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة تضمن له تحسين مركزه على جدول الترتيب وعدم الدخول في حسابات معقدة قد تضعه مجبراً في حسابات تجاوز الهبوط.