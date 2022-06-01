فوز مهم لشباب جباليا وتعادل للهلال خارج الديار

غزة / سما /

خطف شباب جباليا فوزًا مهمًا على شباب خانيونس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون في افتتاح منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وتقدم شباب خانيونس بالهدف الأول من رأسية معتز أبو سل في الدقيقة 17، قبل أن يعدل وسام سلامة لشباب جباليا من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وشهد الشوط الثاني محاولات هجومية تمكن محمد الملفوح من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بفوز شباب جباليا بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز رفع شباب جباليا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد شباب خانيونس عند 25 نقطة في المركز السادس.

خدمات رفح (1×1) الهلال

وفي المباراة الثانية عاد الهلال بنقطة التعادل بهدف لمثله من ميدان خدمات رفح.

تقدم الهلال في الشوط الأول من رأسية محمد أبو عودة في الدقيقة 41، فيما عدل يسار الصباحين النتيجة لخدمات رفح في الشوط الثاني.

ورفع التعادل رصيد خدمات رفح إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.



