لجنة الانضباط : ايقاف 6 لاعبين من النصيرات والمجمع الإسلامي

غزة / سما /

اقر اتحاد كرة القدم على العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط بعد الأحداث التي شهدتها مباراة خدمات النصيرات والمجمع الإسلامي في دوري الدرجة الأولى.

وصادق اتحاد الكرة على إيقاف لاعبي خدمات النصيرات، عبد اللطيف عليان ومحمد الغفاري 4 مباريات رسمية بالإضافة لعقوبة الطرد.

وأوقف اتحاد الكرة 4 لاعبين من المجمع الإسلامي، علي أبو مصطفى ومحمد البحيصي 4 مباريات إضافة لعقوبة الطرد، واللاعبين سعد جندية ومحمد بارود، مباراة واحدة فقط.

وكانت المباراة شهدت أحداث كبيرة بين اللاعبين بعد تسجيل هدف النصيرات الثاني ما استدعى طاقم التحكيم لطرد 5 لاعبين من الفريقين.