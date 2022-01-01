التربية تختتم الموسم الثاني من "استكشاف العلوم"

رام الله / سما /

اختتمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، اليوم الأحد، الموسم الثاني من برنامج "استكشاف العلوم"؛ والذي استضاف عشرة باحثين وعلماء مميزين، وسط تفاعل من الطلبة والمهتمين.

وجاءت الحلقة العاشرة "الختامية" من الموسم بتنظيم محاضرة حملت، عنوان: "الميكروبيوم البشري" هل هو عضو جديد في جسم الإنسان؟ قدمها البروفيسور أيهم أبو ليلة حول ماهية الميكروبيوم البشري، والكائنات الحية الدقيقة النافعة التي تعيش على جسم الإنسان وداخله، وأهميتها، وطبيعة علاقتها بالأمراض المزمنة وصحة الإنسان النفسية والجسدية، وغيرها.

وأدار فعاليات اللقاء؛ الطالبة جود عارضة، والطالب عمرو جرار؛ من تربية قباطية، بحضور الضيف المحلي للحلقة د. نبيل العيلة، أستاذ مشارك في علم الأحياء الدقيقة الطبية الجزيئية من جامعة جنت في بلجيكا.

وفي السياق؛ أكد وزير التربية مروان عورتاني أن "استكشاف العلوم" وبعد موسمين من إطلاقه استطاع أن يخلق حالة من التفاعل بين طلبتنا والعلماء والباحثين في الشتات، ويعزز لدى الطلبة معارف ومهارات تستند إلى البحث والسؤال والحوار والتفاكر، وغيرها من مهارات التفكير العليا، مثمناً في الوقت ذاته جهود جميع القائمين على البرنامج على مستوى الشركاء وطاقم الوزارة على المتابعة الحثيثة لإنجاحه.