مورينيو يرد على ترشيحه لتدريب باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

تحدث المُدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مُدرب فريق روما، عن الأخبار التي ربطت بينه وبين خطوة تدريب نادي باريس سان جيرمان خلفاً للمُدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وجاء ترشيح مورينيو بعد أيام من نجاحه في الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مع الجيالوروسي، وهو اللقب الأوروبي الأول في تاريخ نادي العاصمة الإيطالية.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :”أنا أحب أن أكون في روما، لا أحب ذلك حينما أخسر، وأنا أخسرهُنا أكثر من الأندية الأخرى”.

وتابع المُدرب البرتغالي :”لكن الناس تُحبني، ولدي هذا الشعور العظيم بالود مع الناس سواء داخل النادي أو خارجه”، وأكمل :”لم يكذب علىَ أحد، لم يخدعني أحد أو يعدني بأشياءٍ في سوق الانتقالات لا يُمكننا تحقيقها، أنا هُنا لأني أحب النادي”.

وكان مورينيو قد بدأ مسيرته في روما في يوليو من عام 2021 ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى 2024 مع الجيالوروسي، وسبق له تدريب أندية بورتو البرتغالي، وريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وتوتنهام الإنجليزي، وإنترميلان الإيطالي.