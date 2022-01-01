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الوزير مجدلاني يرد على ما نسب إليه من تصريحات ..

الأحد 05 يونيو 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير مجدلاني يرد على ما نسب إليه من تصريحات ..



رام الله / سما /

 نفى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ما "أُشيع" حول بقائه وزيراً في أي حكومة فلسطينية.

وقال مجدلاني في بيان صدر عن مكتبه إن ما يتم نشره هدفه التشهير والتشويه، مضيفًا أن هذه الحملة ضد الشخص الوزير تهدف إلى خلق البلبة والتشهير المتعمد. 

وأوضح مجدلاني أنه "لم يدلِ أو يصرح بأي تصريحات تتعلق ببقائه وزيراً من عدمه، وأنه أيضا لم ينشر كما يدعي مروجو هذه الأخبار الكاذبة والملفقة أي خبر يتعلق بذلك في الصحافة، وأن الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية سوف تتابع مروجي هذه الأخبار الملفقة وتلاحقهم وفقا للمقتضى القانوني المعمول به في فلسطين".

كما دعا الوزير المواقع الإخبارية عامة ورواد مواقع التواصل خاصة إلى تحري الدقة في النشر، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن التجريح والتشهير.

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