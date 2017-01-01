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تشيلسي يقترب من تخليص برشلونة من صداع ديمبيلي

الأحد 05 يونيو 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يقترب من تخليص برشلونة من صداع ديمبيلي



وكالات / سما /

يقترب نادي تشيلسي من ضم النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد انتهاء مسيرته في نادي برشلونة.

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع الكتلان هذا الشهر، ولم يتوصل الطرفان لاتفاقٍ بشأن تمديد التعاقد الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية نقلاً عن موقع توك سبورت البريطاني فإن تشيلسي يقترب من ضم ديمبيلي، وأكد على أنه خلال الساعات القليلة المُقبلة سينجح الطرفان في التوصل لعقدٍ يمتد لأربعة مواسم.

وذكر التقرير أن المُفاوضات بين ديمبيلي وتشيلسي في مراحل مُتقدمة خاصة أن مُدرب البلوز توماس توخيل من المُؤيدين للفكرة نظراً لعملهما سوياً في نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكد الموقع البريطاني أن توخيل أصر على التعاقد مع ديمبيلي في حديثه مع المُلاك الجُدد للنادي ليكون حجر الأساس للحقبة الجديدة في قلعة البلوز.

وكان ديبميلي قد انتقل لبرشلونة في 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الكتلان في 150 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 32 هدفاً، وصنع 34 هدفاً لزملائه.

#تشيلسي #عثمان ديمبيلي

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