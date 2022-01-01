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تعادل مُثير بين إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

الأحد 05 يونيو 2022 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعادل مُثير بين إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية



وكالات / سما /

انتزع مُنتخب ألمانيا نقطة التعادل أمام مُنافسه ومُضيفه مُنتخب إيطاليا في افتتاح مشوار المُنتخبين بمُسابقة دوري الأمم الأوروبية، وانتهى اللقاء بينهما بنتيجة التعادل بهدفٍ لكل منهما.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب ريناتو دالارا قد بدأ عن طريق لورينزو بيليجريني لأصحاب الأرض في الدقيقة 70 بعد استغلاله لكرة عرضية أرضية من زميله الشاب ويلفريد جنونتو.

وتمكن النجم الألماني الشاب جوشوا كيميش من  تسجيل هدف التعادل سريعاً للماكينات في الدقيقة 73 بعد استغلاله لارتباكٍ دفاعي إيطالي داخل منطقة الجزاء.

وحاول نجوم الفريقين تسجيل هدف الفوز في الدقائق المُتبقية من اللقاء، ولكن مُحاولاتهم افتقدت الدقة اللازمة لهز الشباك، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق.

وستلعب إيطاليا المُباراة المُقبلة لها في المُسابقة ضد المجر على أرض إيطاليا يوم الثلاثاء، فيما سيستضيف المُنتخب الألماني جاره وغريمه التقليدي مُنتخب إنجلترا في نفس اليوم.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات إيطاليا وألمانيا وإنجلترا لمُنافسات كأس العالم التي تُقام نهاية العام في ملاعب قطر.

#إيطاليا #ألمانيا #دوري الأمم الأوروبية

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