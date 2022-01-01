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وعد مثير من برشلونة لمحمد صلاح

الأحد 05 يونيو 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وعد مثير من برشلونة لمحمد صلاح



وكالات / سما /

تواصل نادي برشلونة الإسباني مع النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل محاولة إقناعه بالحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن برشلونة أخبر صلاح بانتظار النادي لضمه في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده الحالي أمام ليفربول، والذي ينتهي في يونيو 2023.

ووعد برشلونة صلاح بالتحرك لجلبه بعقد مميز فور نهاية ارتباطه مع الريدز بشكل مجاني، بشرط ألا يجدد اللاعب عقده مع النادي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

ويريد البارسا تعديل أوضاعه المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل التحرك للحصول على خدمات الفرعون المصري الذي أكد في تصريحات صحفية مؤخراً أنه سيبقى في صفوف الريدز بالموسم القادم.

وحال خرج صلاح من عباءة ليفربول، ستكون ضربة قوية على رأس النادي الإنجليزي في ظل رحيل السنغالي ساديو ماني عن الفريق في الميركاتو الصيفي، واقترابه من الانضمام لفريق بايرن ميونخ الألماني.

وكان صلاح قد قال قبل نهائي دوري ابطال أوروبا عن مستقبله ” لا أريد الحديث عن تجديد العقد الآن، لكني باق في الفريق بالموسم المقبل بكل تأكيد، هذا أمر واضح”.

#محمد صلاح

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