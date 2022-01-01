البكري :لن يسمح لمن هم فوق 65 عاما بالتوجه للحج وكذلك اصحاب الامراض

رام الله / سما /

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري إن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة حتى يكون موسم الحج لهذه السنة وفق المواسم السابقة من حيث الأداء والعمل والإنتاج والنتائج التي تأمل أن تتحقق في مثل هذه المواسم.

وأضاف أن ما يتعلق بموسم الحج لهذا العام، وبعد دراسة معمقة حول الوضع الوبائي الناتج عن فيروس كورونا، كان هناك قرار سعودي بناءً على توجيهات ملكية بأن يكون الموسم هذا العالم مليون حاج، من المملكة العربية السعودية بنسبة 15٪ والباقي من بقية دول العالم، وبعد دراسة هذه النسبة يكون بالفعل الموسم بنسبة 45٪ لكل دولة من الدول المشاركة بهذا الموسم، موسم الحج.

وأوضح وزير الأوقاف أن الحجاج من فلسطين هذا العام أقل من الأعوام السابقة، وسيتجه 2900 فلسطيني لأداء الحج هذا الموسم مقارنةً بـ6600 في الأعوام السابقة.

وجاء في المؤتمر الصحفي حول موسم الحج للعام الحالي 2022 وإجراء قرعة الحج، أن هناك شروطا عامة تتعلق بالسن في هذا العام، حيث لن يشارك من يزيد عمره عن 65 عامًا، وكذلك يجب أن يكون المشارك في الموسم محصنا ضد فيروس كورونا بحصوله على الأقل على طعمين، وسيستثنى أيضًا من هذا الموسم أصحاب الأمراض.