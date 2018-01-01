نجم ريال مدريد يخبر النادي بالرحيل

وكالات / سما /

استقر مهاجم ريال مدريد، ماريانو دياز، على حمل حقائبه ومغادرة النادي في فترة الانتقالات الصيفية، بحثاً عن مزيد من الدقائق ينعش بها مسيرته الكروية في الفترة المقبلة.

صحيفة ماركا الإسبانية أفادت بأن ماريانو قرر الرحيل عن الريال، ويعمل بشكل جاد في الوقت الحالي على إيجاد عرضاً مناسباً للخروج من عباءة الميرينجي والذهاب لفريق آخر.

وأخبر دياز ريال مدريد بالفعل برغبته في الرحيل، في ظل تهميشه بشكل واضح في الفريق الأول تحت إمرة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرينجي.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مع ريال مدريد في الموسم المنصرم سوى في تسع مباريات على مستوى الدوري الإسباني، ومباراة يتيمة في دوري ابطال أوروبا وأخرى في كأس إسبانيا.

ماريانو، الذي ينتهي عقده مع الريال في يونيو 2023، سجل هدفاً يتيماً وصنع آخر خلال 397 دقيقة حصل عليهم مع أنشيلوتي طوال الموسم، مع العلم أنه يتواجد في الميرينجي منذ انتقاله من ليون الفرنسي في 2018 نظير 22 مليون يورو.