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حماس: المقاومة لن تُمرر أحداث الأقصى دون رد

الأحد 05 يونيو 2022 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة لن تُمرر أحداث الأقصى دون رد



غزة/ سما /

عقب الناطق باسم حركة "حماس" بالقدس، محمد حمادة، صباح اليوم الأحد، على تجدد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حمادة، تصريح إذاعي "إنّ المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس لن تمرر أحداث الأقصى دون أن يكون هناك رد".

وأضاف: "ونؤكد أنّ ما يقوم به الاحتلال فيما يدعيه "أعياد يهودية" لديه هو عدوان سافر على المسجد الأقصى وعلى قدسيته"، مشددًا على أنّ موقف المقاومة باعتبار الأقصى خط أحمر هو موقف ثابت وما يقوم به الاحتلال هناك هو تجاوز للخطوط الحمراء.

وتابع: "إنّ إطلاق العنان لقطعان المستوطنين لاقتحام الأقصى يؤكد إصرار الاحتلال على ممارسة العدوان والإجرام على المسجد الأقصى المبارك".

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