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أزمة مواصلات بغزة بعد إضراب أصحاب شركات النقل العام

الأحد 05 يونيو 2022 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أزمة مواصلات بغزة بعد إضراب أصحاب شركات النقل العام



غزة/ سما /

 أدى إضراب جمعية أصحاب شركات النقل العام في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، إلى أزمة كبيرة حرمت المئات من الموظفين وطلبة الجامعات من الوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم.

وشهدت الطرق العامة وخاصة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية أزمة حادة حرمت الموظفين والطلبة من الوصول إلى دوامهم الطبيعي في مدينة غزة.

وتوقفت الحافلات صباح اليوم عن العمل التزامًا بالإضراب المعلن من جمعية أصحاب شركات النقل العام، احتجاجًا على إلغاء الحكومة في قطاع غزة للاتفاقية الموقعة مع شركات النقل العام "الحافلات" التي كانت تقل الموظفين، ما أدخلها في أزمة مالية كبيرة.

واتخذ قرار لجنة العمل الحكومي بغزة بوقف التعاون مع تلك الشركات في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على أن يصرف بدل مواصلات لكل الموظفين نقدًا. 

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