رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، مطالبة رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، المجتمع الدولي بأن يقوم بإجراءات رادعة بحق الممارسات الإسرائيلية، وعدم الكيل بمكيالين لأن الوضع على الأرض لم يعد مقبولا إطلاقا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يشدد على أهمية الدور الفرنسي الذي يحظى بثقة الجانب الفلسطيني

- نيابة عن الرئيس: قطامي يقلد يوسف البسام وسام "نجمة الاستحقاق"

- الشيخ: الرئيس بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد

- في الذكري الـ55 للنكسة.. "فتح": شعبنا أكثر إصرارا على الصعود على أرضه وسيهزم الاحتلال والعنصرية

- الاحتلال يواصل حملته التهويدية للحرم الإبراهيمي ويصيب بنيرانه صيادين اثنين في بحر غزة

- رام الله: إطلاق الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

- الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رغم خطورة وضعهما الصحي

- ارتفاع أسعار المعادن.. مخاطر اقتصادية وأخرى تطال الصحة العامة والبيئة

- حماس تطالب أهل غزة بدفع أقساط أراض سكنوها زمن الإدارة المصرية قبل 60 عاما

- في غزة... 4 أيام عمل لتعبئة أسطوانة غاز منزلي سعة 12 كغم

* "الأيام":

- الرئيس لمـاكـرون: نحن بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي

- الشيخ: الرئيس يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد

- مسؤولون أميركيون: بايدن أرجأ زيارته للمنطقة إلى تموز

- طائرة خاصة تدخل المجال الجوي فوق منزل يقضي فيه بايدن عطلته

- 80 عضو كونغرس يطلبون من بلينكن توضيحا عن الخطوات ضد الاستيطان وعنف المستوطنين

- دعوات لشد الرحال إلى الأقصى ردا على دعوات اقتحامه اليوم

- قمع مسيرتين في كفر قدوم ومسافر يطـا والاحتلال يعيد إغلاق مدخل بيتا الرئيس

- مسيرة في يعبد تنديدا بإعدام الشهيد كبها وتفجير منزل عائلة حمـارشـة

- منظمتا "لاهافا" و"لافاميليا" اليهوديتان اللتان أوصى غانيتس بتصنيفهما إرهابيتين

- الاحتلال يركب زاوية حديدية بجـانـب الحـرم الإبراهيمي

- "بتسيلم": قضاة "العليا" الإسرائيلية يسمحون للدولة بتنفيذ جريمة حرب

- الأسير محمد العارضة يتعرض للتهديد بالقتل في سجن "إيشل"

- تونس: القضاة يعلنون إضراباً لأسبوع وقمع تظاهرة تحتج على قرارات سعيد

- أوكرانيا: "قتال شوارع" في سيفيرودونيتسك وروسيا "تلقي بكل ثقلها" في المعركة

* "القدس":

- إطلاق حملة لاسترداد جثامين الشهداء

- اليوم الذكرى الـ "55" للنكسة

- الشيخ: الرئيس بصحة جيدة

- الاحتلال يواصل اعتداءاته

- الرئيس والملك وماكرون يبحثون الوضع هاتفيا

- قتال شوارع في سيفيرودونيتسك الأوكرانية

- تأجيل زيارة بايدن للمنطقة إلى الشهر المقبل

- توقعات بحرب إسرائيلية إيرانية تجتاح العالم