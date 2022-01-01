الإحصاء: إنخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في نيسان الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً حاداً مقداره 11.04% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 98.63 خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بـ110.87 خلال شهر آذار 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضاً حاداً مقداره 11.23% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة المنسوجات، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض الأنشطة أهمها صناعة الأثاث. كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً حاداً مقداره 11.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً حاداً مقداره 10.35% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً حاداً مقداره 7.74% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.