الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وعدة بلدات وقرى في المحافظة

جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها، وعدة بلدات وقرى بالمحافظة وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال سيّرت آلياتها العسكرية في شوارع مدينة ومخيم جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة، ما أدى الى اندلاع مواجهات، كما إندلعت مواجهات بالقرب من حاجز الجلمة .

واقتحمت قوات الاحتلال قرى الطيبة وعانين وزبوبا، وكثفت من تواجدهاالعسكري في محيط بلدتي السيلة الحربية واليامون غرب المدينة.

وفي سياق متصل، أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل بلدة سيلة الظهر الجنوبي، فجر اليوم القنابل الضوئية فوق أراضي البلدة.