مايكروسوفت : احباط هجمات إلكترونية على إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشفت شركة "مايكروسوفت"، أنها أحبطت هجمات إلكترونية مصدرها لبنان كانت تخطط لاستهداف شركات إسرائيلية، بما ذلك شركات في المجال العسكري والخدمات المالية.

وأعلنت الشركة، تعليق أكثر من 20 حساب على "OneDrive" نتيجة "استخدام خدمة استضافة الملفات، بهدف تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف شركات إسرائيلية".

وبحسب بيان رسمي لـ"مايكروسوفت"، فإن المنظمة التي تقف وراء تلك المخططات تدعى "POLONIUM"، حيث تتخذ من لبنان مقرا لها ويعتقد بوجود صلات وتعاون مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. وأشارت إلى أن "POLONIUM" استهدفت أكثر من 20 منظمة إسرائيلية ومنظمة حكومية دولية واحدة تعمل في لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.