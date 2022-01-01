عائلة "أم كلثوم" تقاضي شاعرا ادعى ارتباطها بـ11 رجلا

القاهرة / وكالات /

تستعد أسرة الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم، لمقاضاة شاعر يدعى ناصر دويدار جراء تصريحات منسوبة له بأنها كانت على علاقة بـ 11 رجلا، ما أثار حالة من الجدل والغضب في الوسط الفني المصري.



والشاعر المصري وصف الراحلة بأنها "موالدية"، حيث كانت تستغل حب وإخلاص الشعراء لها، قائلا: "كانت بتلاعب أحمد رامي على الشناكل".



وأكدت حفيدة أم كلثوم، جيهان الدسوقي، أن الأسرة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لاتخاذ عقوبة رادعة ضد هذا الكاتب، الذي أساء لكوكب الشرق وأسرتها.

وقالت الدسوقي إنها تواصلت مع المحامي ياسر قنطوش للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق، لأنه لم يسئ لها فقط بل أساء لتاريخها الفني الكبير.





وقال ياسر قنطوش، المستشار القانوني، إن أسرة الفنانة الراحلة أم كلثوم تواصلوا معه بالفعل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشاعر المسيء لكوكب الشرق.



وأكد المستشار القانوني، في بيان له، أنه سيبدأ، السبت، رفع دعوى قضائية ضد الشاعر ناصر دويدار يتهمه فيها بخدش الأعراض والعرض بسمعة وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسيء، مضيفا أن العقوبة المقررة في هذا الأمر قد تصل إلى الحبس 3 سنوات.

وخلال ندوة باتحاد كتاب مصر حملت عنوان "الأغنية المصرية وجدان أمة" قال شاعر يدعى ناصر دويدار إن "أحمد رامي راجل متربي ومتعلم ووقع مع واحدة موالدية - قاصدا أم كلثوم - ويقال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة، ويقال الكثير لا داعي للحديث عنه الآن".



وتابع: "نحن نتعامل مع أم كلثوم كمطربة عبقرية مصر لم تنجب مثلها في تاريخها، وبالمناسبة منظر أم كلثوم ملخبط".





وأضاف: "أم كلثوم أنانية ورقصت رامي على الشناكل، ورامي عنده هطل عاطفي، كما أن أم كلثوم سرقت أغنيتين لشاعر شاب وأدتهم لكبار الشعراء يشتغلوا عليها".

ولاحقا، اعتذر الشاعر ناصر دويدار عضو اتحاد كتاب مصر، عما بدر منه خلال الأمسية الثقافية تجاه الفنانة أم كلثوم.



وردا على هذه التصريحات أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا قالت فيه: إن "مصر حاضرة في الزمان وراسخة كالطود في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان حين يتطاول على رموزها".



وأضاف بيان نقابة المهن الموسيقية: محاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول فإن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران.

كما أصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بيانا بشأن واقعة الشاعر والكاتب ناصر دويدار، تعلن من خلاله بدء التحقيق في هذه الواقعة، وتؤكد فيه تقديرها لتاريخ كوكب الشرق، وعدم قبولها الإساءة لأم كلثوم والتطاول عليها.