  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجلة أمريكية: زيارة بايدن إلى السعودية "انحناء" لمحمد بن سلمان

الأحد 05 يونيو 2022 03:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلة أمريكية: زيارة بايدن إلى السعودية "انحناء" لمحمد بن سلمان



واشنطن/سما/

اعتبرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية أن زيارة الرئيس جو بايدن إلى السعودية "انحناء" أمام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لاستجداء زيادة إنتاج النفط والالتحاق بالعقوبات ضد روسيا.

وكتبت داليا داسا كاي، في مقالها بمجلة "فورين أفيرز" أن "بايدن لن يتمكن من إقناع المملكة بزيادة إنتاج النفط وفرض عقوبات على روسيا خلال زيارته المزمعة إلى السعودية".

ورأت أن "قرار الزعيم الأمريكي "الانحناء" لولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيكون خطأ، لأنه سيغادر خالي الوفاض".

ولفتت إلى أنه "في مقابل النجاح المشكوك فيه، ستتضرر سمعة بايدن بشكل شبه مؤكد".

ورأت أن "الرياض لن تقطع العلاقات مع روسيا من أجل زيادة إنتاج النفط، وقبل كل شيء، ستأخذ في الاعتبار مصالحها الخاصة من أجل تجنب انخفاض الطلب العالمي على النفط".

وتابعت: "يعتقد البعض أن بايدن يجب أن يحاول كسب السعوديين إلى صف الولايات المتحدة وإبعادهم عن الصين وروسيا. لكن لا يمكن للمرء أن يتوقع أن زيارات من كبار المسؤولين الأمريكيين أو مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات ستساعد في دق إسفين في علاقات الرياض مع الصين وروسيا، بالنظر إلى التطور السريع لها في السنوات الأخيرة".

#بايدن #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة جيش الاحتلال : حماس خرجت الى الهجوم..

لماذا كشف القيادي محمد السنوار عن غرفة تنسيق استخباراتية مع الحرس الثوري الايراني وحزب الله ؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة عبرية: حماس مارست "عملية خداع" متكاملة الأركان خلال "مسيرة الأعلام"

بالفيديو: كتائب القسام تكشف معلومات حصرية لأول مرة عن الشهيد باسم عيسى

يديعوت تكشف سبب تأجيل بايدن زيارته إلى "إسرائيل"

مسؤول فلسطيني لـ"هآرتس": أمريكا تخلت عنا

الأخبار الرئيسية

DR4vk

بالفيديو: كتائب القسام تكشف معلومات حصرية لأول مرة عن الشهيد باسم عيسى

155677037265515200

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: لا مفر من خوض معركة فاصلة في جنين

90 (1)

هل تم تكليف حسين الشيخ بأداء بعض "المهام الجوهرية" الخاصة بالرئيس عباس ؟.. الأحمد يجيب

يديعوت تكشف سبب تأجيل بايدن زيارته إلى "إسرائيل"

مصادر في المقاومة: المواجهة العسكرية مع الاحتلال "حتمية ووشيكة "

الاتصالات الفلسطينية