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بوتين: قواتنا "تكسّر" الأسلحة الأمريكية "كالجوز" في أوكرانيا

الأحد 05 يونيو 2022 03:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: قواتنا "تكسّر" الأسلحة الأمريكية "كالجوز" في أوكرانيا



موسكو/سما/

أكد الرئيس فلاديمير بوتين في حديث متلفز، أن القوات الجوية الروسية تتعامل بسهولة مع الأسلحة الأمريكية الجديدة في أوكرانيا و"تكسّرها كحبات الجوز"، حيث دمّرت العشرات منها حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل راجمات HIMARS الصاروخية بعيدة المدى، عوّلت كييف والناتو عليها كثيرا "في قلب موازين الحرب في أوكرانيا".

وبلغت قيمة الأسلحة والمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى الآن 53 مليار دولار، فيما يستمر الاتحاد الأوروبي والناتو في إمداد قوات كييف بالأسلحة والعتاد، وتقديم المساعدات اللوجستية والمادية لها.

#بوتين #روسيا #أوكرانيا

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