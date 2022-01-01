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البرق يضرب برج إيفل في باريس (صور)

الأحد 05 يونيو 2022 03:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرق يضرب برج إيفل في باريس (صور)



باريس/سما/

نشر المصور الفوتوغرافي الفرنسي كوليك بارترون على "تويتر" يوم السبت مجموعة من الصور وثق لحظة ضرب البرق برج إيفل في العاصمة باريس.

وذكر المصور كوليك بارترون أن البرق ضرب البرج أكثر من 4 مرات.

وأفاد الموقع الرسمي لبرج إيفل بأنها ليست المرة الأولى التي يضرب فيها البرق البرج. 

ووفقا للموقع الرسمي فإن هناك ما معدله خمسة تأثيرات سنويا منذ عام 1889.

وأكد أن البرق لا يؤثر على البرج ولا يمثل أي خطر على الجمهور.

جدير بالذكر أنه تم إدراج إيل دو فرانس بأكملها هذا السبت حتى الأحد 4:00 مساءا في القائمة برتقالية بسبب تقلبات الطقس التي يمكن أن تكون مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف عنيفة من الرياح والبرد.

 
 
#باريس #برج ايفل

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