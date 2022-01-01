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تركيا تطالب "إسرائيل" بوقف استفزازاتها

الأحد 05 يونيو 2022 02:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تطالب "إسرائيل" بوقف استفزازاتها



أنقرة/سما/

دعت وزارة الخارجية التركية إسرائيل ألا تكون وسيلة للاستفزازات والدعاية الإعلامية لقبرص، عقب المناورات العسكرية المشتركة الأخيرة بينهما.

وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، على "دعوته المتكررة للدول التي تشارك قبرص المناورات لئلا تكون وسيلة لاستفزازاتها ودعايتها الإعلامية".

وشدد على تحمل أنقرة مسؤولياتها كدولة ضامنة في المسألة القبرصية، وبحماية مصالح جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد.

وأجرت قبرص تمرينات عسكرية مشتركة مع إسرائيل خلال الفترة من 29 مايو وحتى 2 يونيو الجاري، والتي وصفت بأنها "الأكبر في تاريخ العلاقات بين الجانبين".

أعلنت وزارة الدفاع القبرصية عن انطلاق التدريبات العسكرية والإنقاذية "أرغونافتيس 2022" بمشاركة 8 دول، بعد أن تم تأجيلها لعامين بسبب جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "التدريبات الدولية للتعاون العسكري - المدني جرت في المنطقة البحرية والمجال الجوي والأراضي البرية لجمهورية قبرص".

وشاركت سبع دول أخرى في هذه المناورات وهي بريطانيا واليونان ومصر وإسرائيل وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا.

#تركيا #اسرائيل #قبرص

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