فيديو مأساوي من مدرجات رولان غاروس.. فعلها نجم تنس مع أمه

باريس/سما/

واقعة غير مسبوقة، شهدتها ملاعب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، عندما أقدم لاعب تنس دنماركي على "طرد" أمه من المدرجات.



وخلال مباراة ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، قبل أيام، فقد اللاعب الدنماركي هولغر رون أعصابه بشكل غريب وبدأ بالصراخ.

وخلال استراحة بين الأشواط، انفجر رون غاضبا وبدأ بالصراخ بالدنماركية "ارحلي" تجاه والدته التي كانت في المدرجات.

Holger Rune echa a su madre del estadio en Roland Garros.

Rune shouts at his mother to leave the stadium during his match vs. Ruud pic.twitter.com/BTM48APsg4 — perroencancha (@Perro_en_Cancha) June 2, 2022

وقامت والدة اللاعب بالرحيل بالفعل والخروج من الملعب بعد نوبة الغضب، خلال المباراة التي خسرها أمام النرويجي كاسبر رود.

وتعرض رون البالغ من العمر 19 عاما فقط، لهجمة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب معاملته لوالدته خلال اللقاء.

ومن ناحيته، برر رون بعد اللقاء، الواقعة، نافيا أن يكون الصراخ موجها لوالدته: " لم أطلب من والدتي الخروج. لقد خرجت لوحدها. كان صراخي موجها لشخص آخر".

ولكن تفسير رون لم يقنع الكثيرين، الذين أكدوا أن صراخه كان موجها بشكل واضح لوالدته، خاصة وأنه كان يتحدث بشكل مستمر معها ومع مدربه خلال اللقاء العصيب.