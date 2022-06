فيديو مأساوي من مدرجات رولان غاروس.. فعلها نجم تنس مع أمه

واقعة غير مسبوقة، شهدتها ملاعب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، عندما أقدم لاعب تنس دنماركي على "طرد" أمه من المدرجات.



وخلال مباراة ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، قبل أيام، فقد اللاعب الدنماركي هولغر رون أعصابه بشكل غريب وبدأ بالصراخ.

وخلال استراحة بين الأشواط، انفجر رون غاضبا وبدأ بالصراخ بالدنماركية "ارحلي" تجاه والدته التي كانت في المدرجات.

Holger Rune echa a su madre del estadio en Roland Garros.

Rune shouts at his mother to leave the stadium during his match vs. Ruud pic.twitter.com/BTM48APsg4