إجلاء بايدن بعد اختراق طائرة المجال الجوي قرب مقر إقامته

واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية الأميركية أن طائرة خاصة صغيرة دخلت عن طريق الخطأ المجال الجوي المحظور بالقرب من مقر الإقامة الصيفي للرئيس جو بايدن في ديلاوير السبت، ما أدى إلى إجلاء قصير للرئيس والسيدة الأولى.

وقال البيت الأبيض إنه لا يوجد تهديد لبايدن أو عائلته، وإنه جرى اتخاذ إجراءات احترازية. وبعد تقييم الوضع، عاد بايدن وزوجته جيل إلى منزلهما على شاطئ ريهوبوث.

وقال جهاز الخدمة السرية، في بيان، إنّ الطائرة جرت مرافقتها على الفور من المجال الجوي المحظور بعد "دخولها بالخطأ منطقة آمنة".



وأضاف الجهاز أنه سيجري مقابلة مع الطيار الذي لم يتبع إرشادات الرحلة المنشورة، وفقاً لتحقيق أولي.