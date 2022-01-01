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النخالة يهاتف عائلة الشهيد ياسر المصري معزيا

الأحد 05 يونيو 2022 02:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يهاتف عائلة الشهيد ياسر المصري معزيا



غزة/سما/

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، اليوم السبت، عائلة الشهيد القائد في سرايا القدس ياسر المصري وقدم لهم التعازي والمباركة بالشهادة.

وقال القائد النخالة لوالدة الشهيد ياسر المصري: شهادة نجلك وسام شرف لنا في حركة الجهاد ولكم في عائلة المصري ودماؤه ستكون منارة للنصر القادم إن شاء الله".


 

 
وأضاف: إن الشهيد حمل روحه على كفه والتحق بركب المجاهدين منذ صغر سنه ليؤكد أن فلسطين تستحق البذل والعطاء وأن الجهاد هو طريق الحرية الأكيد".

وفي حديثه مع شقيق الشهيد ياسر المصري، قال القائد النخالة: إننا نرفع رؤوسنا عالياً بكم ونعتز بكل قطرة دم سالت من ياسر في رحلة جهاده الممتدة وصولاً إلى معركة سيف القدس التي بدماء ياسر وإخوانه استطعنا أن نحدث خلالها إنجازاً جديداً لشعبنا ومقاومته".

#زياد النخالة #الشهيد ياسر المصري

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