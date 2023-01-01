"فدائي" السلة يفوز على الكويت ويحلق في الصدارة إلى المرحلة الثانية من تصفيات كأس آسيا

جنين/سما/

حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة، مساء اليوم السبت، فوزًا مهما على نظيره الكويتي بفارق 7 نقاط وبنتيجة 85-78 نقطة، في اللقاء الذي جمعهما على صالة الجامعة العربية الأمريكية في جنين، في ختام مباريات المجموعة الثانية في المرحلة الأولى من التصفيات التمهيدية لكأس آسيا 2025.

وبهذه النتيجة، رفع "فدائي" السلة رصيده إلى 4 نقاط من فوزين على العراق والكويت، ليعتلي صدارة المجموعة، وحل المنتخب العراقي ثانيًا برصيد 3 نقاط، والمنتخب الكويتي ثالًثا برصيد نقطتين.

وعزز "الفدائي" من حظوظه ببلوغ النهائيات، حيث سيشارك في المرحلة الثانية من التصفيات في شهر شباط/فبراير 2023 في قطر.

وفي سيناريو مكرر عن فوزه على العراق، استطاع "الفدائي" من قلب النتيجة وتحقيق الفوز في الربع الأخير من اللقاء، في ظل تألق نجومه جمال ميالة والمحترف الأجنبي شاني أوسدين ومحمد موسى ومايكل المصري وتامر حبش وقصي عناني وأحمد هارون وإلياس صوالحة.

وتقدم المنتخب الكويتي في الربع الأول بنتيجة 22 مقابل 20، وانتهى الربع الثاني بنتيجة 20 مقابل 17 وشوط اللقاء الأول بنتيجة 40-39 لصالح "الفدائي".

وعاد المنتخب الكويتي في مطلع الربع الثالث بقوة، وحاول فرض رتمه على اللقاء، ونجح في التقدم بنتيجة 61 مقابل 57، بعد أن فاز في الربع الثالث بنتيجة 22-17.

وفي الربع الرابع، نجح "فدائي السلة" في تقليص الفارق، ومن ثم تحقيق الفوز في الربع الرابع بنتيجة 28 نقطة مقابل 17، وينتهي اللقاء بنتيجة 85 نقطة مقابل 78.

وكان المتحرف الأجنبي أوسدين أفضل المسجّلين في صفوف منتخبنا بـ 22 نقطة، تلاه مايكل المصري بـ 15 نقطة وتامر حبش 14 نقطة وجمال ميالة 11 نقطة.

وفي المجموعة الأولى من التصفيات التمهيدية، نجح المنتخب القطري في خطف الصدارة برصيد 4 نقاط من فوزين متتالين على عمان والإمارات، وحل المنتخب الإماراتي ثانيًا برصيد 3 نقاط، والمنتخب العماني ثالثا برصيد نقطتين.

وتنطلق المرحلة الثانية من التصفيات في الرابع من شباط/ فبراير 2023، حيث سيتم دمج منتخبات المجموعة الأولى مع منتخبات المجموعة الثانية، في مجموعة واحدة عن منطقة غرب آسيا، حيث تتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الأربعة الأولى إلى النهائيات، علمًا أن النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى ستنتقل مع المنتخب إلى المرحلة الثانية.