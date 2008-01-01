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سرايا القدس تنظم حفل تأبين للشهيد القائد ياسر المصري

السبت 04 يونيو 2022 11:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تنظم حفل تأبين للشهيد القائد ياسر المصري



غزة/سما/

نظمت حركة الجهاد الاسلامي و ذراعها العسكري سرايا القدس مساء اليوم السبت حفل تأبين للشهيد ياسر المصري في دير البلح وسط قطاع غزة.

و أشادت سرايا القدس بالتضحيات التي قدمها الشهيد المصري، مؤكدة أن الشهيد المصري رحل مكللاً بأوسمة الجراح والتضحية والصمود

و أكدت السرايا في كلمة لها في حفل التأبين أن الشهيد عمل على تأسيس خلايا الجهاد الإسلامي في دير البلح مطلع انتفاضة الأقصى، و هو قائد كتيبة دير البلح في لواء المنطقة الوسطى لسرايا القدس.

و أشارت الى ان الشهيد المصري شارك في العديد من العمليات الجهادية البطولية قبل الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة، و كان ركناً أساسياً في القتال إبان الحرب الأولى على قطاع غزة عام 2008

و أكدت أن الشهيد شارك في معارك بشائر الإنتصار والسماء الزرقاء والبنيان المرصوص وكسر الصمت وحمم البدر وجحيم عسقلان وصيحة الفجر وبأس الصادقين وسيف القدس.

 
و استشهد قائد كتيبة دير البلح في "سرايا القدس" ، ياسر عطية المصري (41 عاما)، مساء الأربعاء الماضي متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/ مايو 2021.

#ياسر المصري

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