سرايا القدس تنظم حفل تأبين للشهيد القائد ياسر المصري

غزة/سما/

نظمت حركة الجهاد الاسلامي و ذراعها العسكري سرايا القدس مساء اليوم السبت حفل تأبين للشهيد ياسر المصري في دير البلح وسط قطاع غزة.

و أشادت سرايا القدس بالتضحيات التي قدمها الشهيد المصري، مؤكدة أن الشهيد المصري رحل مكللاً بأوسمة الجراح والتضحية والصمود

و أكدت السرايا في كلمة لها في حفل التأبين أن الشهيد عمل على تأسيس خلايا الجهاد الإسلامي في دير البلح مطلع انتفاضة الأقصى، و هو قائد كتيبة دير البلح في لواء المنطقة الوسطى لسرايا القدس.

و أشارت الى ان الشهيد المصري شارك في العديد من العمليات الجهادية البطولية قبل الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة، و كان ركناً أساسياً في القتال إبان الحرب الأولى على قطاع غزة عام 2008

و أكدت أن الشهيد شارك في معارك بشائر الإنتصار والسماء الزرقاء والبنيان المرصوص وكسر الصمت وحمم البدر وجحيم عسقلان وصيحة الفجر وبأس الصادقين وسيف القدس.



و استشهد قائد كتيبة دير البلح في "سرايا القدس" ، ياسر عطية المصري (41 عاما)، مساء الأربعاء الماضي متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/ مايو 2021.