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حسين الشيخ: الرئيس محمود عباس يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد

السبت 04 يونيو 2022 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ: الرئيس محمود عباس يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد



رام الله/سما/

 نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اليوم السبت، ما نُقل من أنباء عن تكليفه بملفات جوهرية تخص صلاحيات الرئيس محمود عباس.

وقال الشيخ في تغريدة على تويتر: "لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة السيد الرئيس محمود عباس، وهو يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد، وما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".


وأكد الشيخ  أن الرئيس محمود عباس يتمتع بصحة جيدة، ويزاول عمله كالمعتاد.

وكانت مصادر إخبارية بينها دولية، ذكرت هذا المساء، أن الرئيس عباس قام بتكليف الشيخ ببعض المهام الجوهرية لرئي السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب ظروف صحية.

#حسين الشيخ #الرئيس عباس

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