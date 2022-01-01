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نهاية مأساوية.. العثور على جثتي شخصين داخل أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجزائرية

السبت 04 يونيو 2022 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نهاية مأساوية.. العثور على جثتي شخصين داخل أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجزائرية



الجزائر/سما/

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر في بيان العثور على جثتين بأحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وذكرت المديرية أن الطائرة كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي، في الجزائر العاصمة.

وأوضحت أن العملية تمت على الساعة الخامسة صباحا، مضيفة أن الأمر يتعلق بشخصين تتراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة.

وأشار البيان إلى أن التحقيق مفتوح تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الجزائر لتحديد ظروف الحادث.

وكشف موقع "النهار أون لاين" أن الشخصين حاولا الهجرة غير الشرعية والوصول إلى أوروبا بالاختباء في طائرة جزائرية من طراز "آيرباص 330".

وأضاف الموقع نقلا عن مصدر أن الطائرة قامت برحلة يوم الجمعة، انطلاقا من مطار العاصمة باتجاه مدينة برشلونة الإسبانية، ثم عادت في رحلة الإياب خلال اليوم نفسه في حدود الساعة التاسعة مساء.

وأوضح "النهار أون لاين" أن الشخصين اللذان عثر على جثتيهما فارقا الحياة اختناقا بسبب نقص الأوكسجين.

#الجزائر

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