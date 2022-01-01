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البرلمان العربي يطالب سفارات واشنطن باحترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية

السبت 04 يونيو 2022 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يطالب سفارات واشنطن باحترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية



القاهرة/سما/

دعا البرلمان العربي السفارات الأمريكية في الدول العربية إلى احترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية، وعدم المساس بقيمها الدينية وثوابتها المجتمعية والثقافية.

وأكد البرلمان العربي أن الدول العربية تحترم خصوصية وثقافة المجتمعات الأخرى ولا تتدخل فيها.

جاء ذلك البيان على خلفية قيام بعض السفارات الأمريكية في بعض الدول العربية برفع أعلام ما يسمى بفئة "المثليين" ونشر منشورات تدعمها، معتبرا أن هذا السلوك المرفوض يتناقض مع القواعد والأعراف المعمول بها في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والقائمة على احترام القيم الدينية والمجتمعية للدول وعدم الإساءة إليها أو التعدي عليها.

وأكد البرلمان العربي في بيانه أن احترام ثقافة وخصوصية القيم المجتمعية في الدول العربية لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي، الذي لا يجب استغلاله كذريعة للتعدي على ثقافة وخصوصية المجتمعات.

وأضاف أن احترام هذه الخصوصية تمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي يجب الالتزام بها في كل وقت وفي كل مكان.

#البرلمان العربي #واشنطن

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