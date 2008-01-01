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بعد تصريحات بينيت..استطلاع يظهر تهاوي ثقة المستوطنين ببقاء "دولتهم"

السبت 04 يونيو 2022 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تصريحات بينيت..استطلاع يظهر تهاوي ثقة المستوطنين ببقاء "دولتهم"



القدس المحتلة/سما/

بعد تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت حول مصير "دولة إسرائيل" جاء استطلاع لصحيفة "إسرائيل اليوم" ليعزز النظرة المتشائمة لمستقبل "إسرائيل".

وأظهر الاستطلاع أن 69% من المستوطنين يخشون على مصير "دولة إسرائيل".

كما أظهر أن 66% من الإسرائيليين لا يثقون بشرطة الاحتلال.

يأتي هذا الاستطلاع الذي أجرته حركة "الأمنيين"، على خلفية العمليات الفلسطينية الأخيرة، والتي كان آخرها عملية إلعاد، وبمناسبة مرور عام على عملية "سيف القدس".

وكانت دراسة لـ"معهد الديمقراطية الإسرائيلي" نُشرت في بداية العام الجاري أظهرت انخفاضاً كبيراً في الثقة الممنوحة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، والتي انحسرت إلى 78% فقط، وهو أدنى رقم منذ العام 2008.

ويلي "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في الهبوط المؤسسة الرئاسية التي حصلت على نسبة 58% في مؤشر الثقة. وتراجعت الثقة بالشرطة بنسبة 33.5%، وهبطت الحكومة إلى أسفل القائمة بـنسبة ثقة 27%، فالكنيست 21%، ثم الأحزاب التي لم تنل سوى نسبة 10% فقط من الثقة.

وعلّق رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ على معطيات الدراسة، بالقول "إن تراجع مستوى الثقة بجميع مؤسسات الدولة مقلق للغاية".

#اسرائيل #انهيار دولة اسرائيل

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