هل تم تكليف حسين الشيخ بأداء بعض "المهام الجوهرية" الخاصة بالرئيس عباس ؟.. الأحمد يجيب

رام الله/سما/

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مساء يوم السبت، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن الوضع الصحي للرئيس محمود عباس.

وقال الأحمد، في تصريحٍ صحفي: "إنّه لا صحة للمعلومات التي يتم تدوالها بشأن صحة الرئيس محمود عباس وتكليف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة بالرئيس عباس".

وأكّد على أنّ الرئيس بخير وصحته مثل الحديد، لافتاً إلى أنّ المعلومات التي يتم تداولها حول صحته، تقف ورائها جهات إسرائيلية".





وشدد الأحمد على أنّه لم يُصرح لأي وسيلة إعلام بشأن صحة الرئيس أو بتكليف أي شخص ببعض مهامه.

يُذكر أنّ وسائل إعلام تناولت، صباح اليوم، معلومات تفيد بتكليف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة بالرئيس محمود عباس، بسبب الظروف الصحية التي يمر بها.