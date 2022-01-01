  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هل تم تكليف حسين الشيخ بأداء بعض "المهام الجوهرية" الخاصة بالرئيس عباس ؟.. الأحمد يجيب

السبت 04 يونيو 2022 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تم تكليف حسين الشيخ بأداء بعض "المهام الجوهرية" الخاصة بالرئيس عباس ؟.. الأحمد يجيب



رام الله/سما/

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مساء يوم السبت، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن الوضع الصحي للرئيس محمود عباس.

وقال الأحمد، في تصريحٍ صحفي: "إنّه لا صحة للمعلومات التي يتم تدوالها بشأن صحة الرئيس محمود عباس وتكليف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة بالرئيس عباس".

وأكّد على أنّ الرئيس بخير وصحته مثل الحديد، لافتاً إلى أنّ المعلومات التي يتم تداولها حول صحته، تقف ورائها جهات إسرائيلية".


 
وشدد الأحمد على أنّه لم يُصرح لأي وسيلة إعلام بشأن صحة الرئيس أو بتكليف أي شخص ببعض مهامه.

يُذكر أنّ وسائل إعلام تناولت، صباح اليوم، معلومات تفيد بتكليف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة بالرئيس محمود عباس، بسبب الظروف الصحية التي يمر بها.

#حسين الشيخ #الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

غزة: نتائج انتخابات نقابة الصيادلة

صحيفة أمريكية: قد تكون هذه هي الحرب الكبرى التي تطال العالم بأسره

اذاعة جيش الاحتلال : حماس خرجت الى الهجوم..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

مصدر فلسطيني: الإدارة الأمريكية غير متحمسة لتعيين مبعوث لعملية السلام لهذه الأسباب..

صحيفة عبرية: حماس مارست "عملية خداع" متكاملة الأركان خلال "مسيرة الأعلام"

نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالضفة

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف سبب تأجيل بايدن زيارته إلى "إسرائيل"

مصادر في المقاومة: المواجهة العسكرية مع الاحتلال "حتمية ووشيكة "

ltjen

لماذا كشف القيادي محمد السنوار عن غرفة تنسيق استخباراتية مع الحرس الثوري الايراني وحزب الله ؟

صحيفة عبرية: حماس مارست "عملية خداع" متكاملة الأركان خلال "مسيرة الأعلام"

"من قتل شيرين أبو عاقلة ؟".. نيويورك تايمز: هذه أفضل وسيلة ممكنة لإثبات الحقائق

الاتصالات الفلسطينية