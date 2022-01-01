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الجهاد الإسلامي تعلن انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة

السبت 04 يونيو 2022 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تعلن انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة



غزة/سما/

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة في قطاع غزة ، إذ توجه اصحاب حق الاقتراع في ساحة غزة إلى مراكز الاقتراع لانتخاب لجان الأقاليم في المحافظات الخمسة.

وقالت الحركة في بيان " أن الانتخابات في أجواء إيجابية واحترام لقواعد وأسس العمل التنظيمي، والضوابط الحركية، وبما يعزز قواعد الشورى والديمقراطية.


 
وذكرت الجهاد، أنها ستستكمل الانتخابات الداخلية في كافة ساحات العمل الحركي بالداخل والخارج، لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي ومجلس الشورى خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله تعالى.


 
وأضافت "تجري الانتخابات الداخلية في الحركة داخل سجون الاحتلال وفي الداخل والخارج بشكل دوري وفق النظام الأساسي للحركة.

#الجهاد الاسلامي

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