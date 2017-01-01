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إذاعة: أزمة مالية جديدة تقف في وجه الحكومة

السبت 04 يونيو 2022 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة: أزمة مالية جديدة تقف في وجه الحكومة



رام الله/سما/

ذكر اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية إنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء الاثنين الساعة 9 صباحا للمطالبة بتسديد الديون المستحقة على الحكومة منذ أكثر من 3 أعوام.

وقال رئيس اتحاد موردي الأدوية مهند حبش لأجيال إن الديون المتراكمة على الحكومة للشركات الاعضاء في الاتحاد وصلت إلى 300 مليون شيكل ، و 700 مليون شيكل لجميع الشركات، مضيفا أنه كانت هناك وعود ومماطلات من قبل وزارتي المالية والصحة لحل الأزمة، مبينا أن سندات الحكومة المالية لم تقبل بها البنوك.

وأضاف حبش أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الموقع مع الاتحاد عام 2017 لتسديد الديون بآليه جديدة حتى لا تتراكم، وهذا أعاد الأزمة المالية من جديد في العام 2019.

وأوضح حبش أن الاتحاد مستمر في توريد الأدوية حسب "الإمكانيات المتاحة".

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