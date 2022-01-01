معروف يوضح سبب استدانة وزارة المالية من البنوك لدفع فاتورة الرواتب

غزة/سما/

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن الحكومة قدمت دعماً وصل لـ17 مليون شيكل في قطاع المحروقات فقط خلال الأشهر الماضية.

وأضاف معروف في تصريح لاذاعة الأقصى المحلية، أن الدعم الذي قدمته الحكومة أثر على قدرتها في توفير الفاتورة اللازمة لذلك، حيث اضطرت وزارة المالية للاستدانة من البنوك لدفع فاتورة الرواتب والموازنات التشغيلية للوزارات المختلفة.

ولفت معروف الى أن قدرة الحكومة على دعم قطاع المحروقات محدودة، وأنها لم تستطع عملياً الاستمرار في مسألة الدعم خلال 3 أشهر.

وأوضح: " إيرادات الحكومة في أي شهر من الشهور تتراوح ما بين 90 الي 100 مليون شيكل ولا تتجاوزها.

وأشار إلى أن تكلفة نقل الغاز من معبر كرم أبو سالم للمحطات يتفاوت من منطقة لأخرى وهناك تفاوت أيضاً في تكلفة الإدارة التشغيلية لها.