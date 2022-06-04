صور: موكب قرآني لـ800 فتاة من حفظة القرآن الكريم في قطاع غزة

غزة/سما/

شاركت المئات من حافظات القرآن، يوم السبت، في مسيرة للأعلام الفلسطينية بقطاع غزة نظمها الجناح "النسائي"، في حركة "حماس"، ردا على مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي انطلقت الأحد الماضي في مدينة القدس المحتلّة.

ورفعت المشاركات خلال المسيرة، الأعلام الفلسطينية إلى جانب المصاحف الشريفة.

وجاءت هذه المسيرة ضمن فعاليات الإعلان عن مخيّمات "مواكب سيف القدس القرآنية"، لعام 2022، التي تتهيّأ فيها للتخرج نحو 800 حافظة للقرآن، بحسب منسقي المخيّم.



وقالت مسؤولة الملف الجماهيري في الجناح النسائي عزة العجلة، إن عدد المشاركات في المسيرة وصل إلى ألف حافظة للقرآن، تتراوح أعمارهن بين 6-25 عاما، ردا على مسيرة الأعلام التي نظّمها مستوطنون "صهاينة" في القدس.

وأضافت أن هذه المسيرة تؤكد على وقوف قطاع غزة مع المسجد الأقصى ومدينة القدس، في وجه الانتهاكات الإسرائيلية.

وزادت: "الرسالة اليوم غير عادية، فهي تأكيد على أن الأجيال المتعاقبة لن تنسى الأقصى وفلسطين".