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وقفة في مالي تضامنا مع أطفال فلسطين ضد اعتداءات الاحتلال

السبت 04 يونيو 2022 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في مالي تضامنا مع أطفال فلسطين ضد اعتداءات الاحتلال



باماكو/سما/

أقامت الجمعية الوطنية للأطفال والشباب في العاصمة المالية باماكو، فعالية تضامنية مع ضحايا الاحتلال الاسرائيلي، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للأطفال ضحايا العنف والاعتداءات.

ونظمت الفعالية اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة رعاية الطفل والأسرة، برعاية سفارة دولة فلسطين لدى مالي، وبدعم من سفارتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر المعتمدتين لدى مالي.

وحضر الفعالية التي تمت في النصب التذكاري للشهيد الطفل محمد الدرة، كل من ممثل عمدة باماكو، ومدير الإدارة العامة للتراث في مالي، ورئيس ديوان وزارة الطفل والأسرة المالية، وسفارتا المملكة السعودية ودولة قطر، إضافة الى العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية المالية والأجنبية، حيث بدأت بعزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني والمالي، ورفع علمي الدولتين من قبل الكشافة وحرس الشرف المالي.

ووضع المشاركون إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للطفل الدرة، تخليدا لذكرى الأطفال الفلسطينيين من ضحايا الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته المستمرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

كما جرى التوقيع على عريضة تضامنية مع أطفال فلسطين، تطالب المجتمع الدولي بحمايتهم من الاحتلال والاعتداءات وضرورة احترام حقوق الأطفال في فلسطين، والعمل على تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة في دولة فلسطين المحتلة.

#مالي #فلسطين

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