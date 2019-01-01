إدارة معتقلات الاحتلال تعزل المعتقل عبد الله البرغوثي

رام الله/سما/

أفاد نادي الأسير، بأن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، عزلت المعتقل عبد الله البرغوثي (50 عاما) في زنازين معتقل "ريمون"، وذلك منذ 31 أيار/ مايو الماضي.

وأوضح النادي في بيان له، اليوم السبت، أن المعتقل البرغوثي يعتبر من أبرز المعتقلين الذين واجهوا سياسة العزل الانفرادي على مدار سنوات طويلة وبشكل متواصل.

واعتبر أن هذه الخطوة ما هي إلا عملية انتقامية تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقل البرغوثي.

يذكر أن المعتقل عبد الله البرغوثي محكوم بالسجن (67) مؤبدا، إضافة إلى 5200 عام، ويعتبر صاحب أطول حكم في التاريخ.

يشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعّدت من سياسة العزل الانفرادي منذ شهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي بعد انتزاع ستة معتقلين حريتهم من سجن جلبوع، حيث بلغ عدد المعتقلين المعزولين حتى نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، 29 معتقلا.