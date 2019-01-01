80 نائبا في الكونغرس يطالبون بالعمل ضد من يعيق حلّ الدولتين

القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" الليلة الماضية، أن 80 نائباً في الكونغرس طالبوا الإدارة الأميركية بالعمل ضد كل الخطوات التي تعيق تطبيق حلّ الدولتين.

وأشارت القناة إلى أن النواب، وجميعهم من الحزب الديمقراطي، أرسلوا رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عددوا فيها الخطوات التي تعكف عليها إسرائيل، وتقلص فرص تحقيق حل الدولتين، وضمنها "زيادة العنف الذي يمارسه المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن النواب الأميركيين حذروا من أن سياسة إسرائيل القائمة على توسيع المستوطنات وتدمير بيوت الفلسطينيين لا توفر بيئة تساعد على تحقيق حلّ الدولتين.





وفي المقابل، اعتبر المشرعون الأميركيون أن مواصلة السلطة الفلسطينية دفع مخصّصات مالية للأسرى في سجون الاحتلال، والجرحى وعوائل الشهداء، من الأمور التي تعيق حلّ الدولتين.

بايدن يرجئ زيارته إلى السعودية

من ناحية ثانية، ذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أرجأ زيارته إلى كلّ من السعودية وإسرائيل إلى يوليو/تموز المقبل، بعد أن كان من المقرّر أن تنظم في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وفي السياق، نوهت قناة "كان" إلى أن تأجيل جولة بايدن في المنطقة يعزى إلى المعارضة التي تبديها أوساط في الحزب الديمقراطي لاستئناف العلاقة بين واشنطن والحكومة السعودية.