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مهجة القدس: الأسير محمد العارضة يتعرَّض للتهديد بالقتل في عزل سجن "إيشل"

السبت 04 يونيو 2022 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهجة القدس: الأسير محمد العارضة يتعرَّض للتهديد بالقتل في عزل سجن "إيشل"



رام الله/سما/

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن المعتقل المعزول محمد قاسم العارضة، أحد أبطال نفق الحرية، يتعرض للتهديد بالقتل في عزل سجن "إيشل" من السجناء الجنائيين اليهود، مؤكدة على أن ذلك يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته، في ظل تجاهل إدارة السجن لتلك التهديدات.

وذكر المعتقل العارضة في رسالة وصلت مهجة القدس نسخة عنها، اليوم السبت، أن إدارة سجن "إيشل" تعزله في زنزانة انفرادية في قسم يتواجد فيه سجناء جنائيين يهود، وهو يتعرض لمضايقات مستمرة سواءً من إدارة وسجاني السجن أو من السجناء الجنائيين اليهود، لافتًا إلى أن إدارة السجن تتجاهل المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها بل وتقوم بالتنغيص عليه في عزله.

وحملت المؤسسة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد قاسم عارضة، داعيةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات الاحتلال الصهيوني لوضع حد لوقف هذه الهجمة المسعورة التي تستهدف الأسير عارضة وأسرى نفق الحرية وباقي الأسرى في السجون، والعمل من أجل وقف وفضح انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بحق أسرانا البواسل في السجون الصهيونية، وأن المساس بحياتهم من شأنه إشعال السجون وخارجها وما يترتب على ذلك من تداعيات.

#الاسير محمد العارضة

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