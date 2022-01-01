خطيبة جمال خاشقجي تعلق على اللقاء المحتمل بين بايدن والأمير محمد بن سلمان

وكالات

علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، على اللقاء المحتمل بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.



وفي تصريح لشبكة "CNN" نقله موقع "CNN بالعربي"، قالت خديجة جنكيز: "قرار الرئيس بايدن بشأن عقد لقاء مع محمد بن سلمان أمر مزعج للغاية بالنسبة لي ولمؤيدي الحرية والعدالة في كل مكان"، وأضافت: "الرئيس بايدن، إذا التقى محمد بن سلمان، فسيخسر بوصلته الأخلاقية ويزيد حزني بشكل كبير"، في حين أن البيت الأبيض لم يؤكد أن الاجتماع سيتم عقده.

هذا ولم يستبعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة السعودية في المستقبل المنظور، وشدد على أن القرار النهائي في هذا الشأن لم يتخذ بعد.

وقال الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، مجيبا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "في الوقت الحالي، ليس لدي أي خطط محددة.. هناك احتمال أن أزور المنطقة وألتقي الإسرائيليين وممثلي بعض الدول العربية، بمن فيهم في المملكة العربية السعودية إن قمت بهذه الزيارة. لكن ليس لدي خطط مباشرة في الوقت الحالي لذلك".